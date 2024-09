Chi è Clayton Norcross | età altezza peso figli ex moglie Beautiful Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Attore statunitense, noto principalmente per avere recitato nella soap operanegli anni Ottanta,, concorrente del2024, ha interpretato il personaggio di Thorne Forrester,di Ridge, all’epoca impersonato da Ronn Moss, per 440 episodi dal 1987 al 1989. Il pubblico resta di sasso quando decide di lasciare il cast della famosa soap opera in onda sulla Rai e poi su Mediaset, per poi abituarsi ad altri attori che hanno vestito i panni del piccolo di casa Forrester.è sempre stato molto legato all’Italia – e amatissimo proprio grazie alla sua partecipazione a– e nel nostro paese è tornato a lavorare dopo l’addio al cast della famosa soap opera.