Cecilia Parodi l’odiatrice antisemita cancellata dal concerto pro Gaza E i social ribollono

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unper la pace diventa un casus belli. Colpa della odiatricedi professioneprevista, e poi, dalla scaletta delperin programma il prossimo 28 settembre a Napoli nell’ex base Nato di Bagnoli. La motivazione è lineare: la signora si è distinta per frasi dichiaratamente antisemite (vi odio tutti) suiche le sono valse denunce e accuse di reato.prola presenza di“Credo che abbia impegni per quella data. Questo ci è stato detto. Ma non conosco l’artista in questione”, così, telegrafico all’Adnkronos Alessandro Di Rienzo di Kosmopolis, l’associazione che si occupa della raccolta dei fondi dell’evento. Unne in salsa palestinese a cui parteciperanno tra gli altri Max Gazzè, Daniele Silvestri, Valerio Mastandrea e Isa Danieli.