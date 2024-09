Cari docenti precari l' alternativa all' algoritmo è la chiamata diretta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) In molti sono a dir poco perplessi dal famigeratoche quest’anno ha distribuito ipresulle scuole d’Italia, per motivi sensati: ha commesso errori marchiani (come capita ad alcuni algoritmi), è ottuso (come capita a molti algoritmi), è inumano (come capita a tutti gli algoritmi). Su un documento di Potere al popolo, circolato qualche giorno fa, si parlava addirittura di “roulette russa” dell’, così come anni addietro idi ruolo trasferiti da Campobasso a Sanremo sostenevano di essere stati “deportati”; se non si drammatizza all’estremo il discorso sulla scuola, nessuno se ne accorge.