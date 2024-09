Amadeus contesta Rai | ecco cosa è successo ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: sono stati presentati i palinsesti tv di Warner.Bros Discovery 2024-2025. Tra le altre cose,ha presentato i programmi che condurrà sul NOVE. Chissà Chi È rappresenta non solo un passo importante per il conduttore, ma anche un confronto diretto con il suo passato, in particolare con Stefano De Martino che ha preso le redini ad, un programma riportato alproprio da. Il conduttore non si è mai tirato indietro quando si trattava di difendere il suo operato, e questo vale anche per il gioco dei pacchi. Ha dichiarato di non aver mai guardato nemmeno un minuto del programma da quando lo ha lasciato. Una mossa strategica, quasi come evitare di osservare un'ex fidanzata con un nuovo partner.