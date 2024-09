Alisha Lehmann piantata in asso da Federer | segreto svelato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 16 settembre 2024), sembra quasi paradossale ma non lo è: non la considera neppure, che botta per la reginetta bianconera. Il suo “Ciao bianconeri, come stai?” è diventato virale nel giro di un nanosecondo. Era ovvio che lo diventasse, del resto. Sia perché grammaticalmente scorretto e sia perché a dirlo è stata la “neo-adottata” più famosa d’Italia. Una celebrità che si è trasferita nel Bel Paese da qualche settimana appena, ma che era conosciuta ancor prima di trasferirsi ai piedi della Mole.adesso gioca nella Juventus Women (Instagram) – Ilveggente.itLei è, ovviamente, che dall’Aston Villa si è trasferita alla Juventus Women per due motivi. Per stare accanto a Douglas Luiz, che come lei indossa, da quest’anno, la maglia bianconera, e per regalarsi una nuova avventura in una terra in cui non aveva mai giocato.