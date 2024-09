22 maggio 2023 la notte magica del Castellani Juventus travolta 4-1 da un grande Empoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Che sera, quella sera del 22: basterebbe leggere il punteggio per rimanere a bocca aperta,4-1.in delirio, padroni di casa a sigillare una salvezza già ottenuta in precedenza, al termine di una delle partite migliori della loro storia. La vittoria più larga dell'contro la, e chissà quando tornerà un giorno così perfetto. Non c'è da sminuire quel risultato, anzi, ma il 22lapassa nel giro di poche ore dal secondo al settimo posto in Serie A, e non solo per via dei quattro schiaffi presi a. Freschi di eliminazione in Europa League contro il Siviglia in semifinale, la squadra di Allegri va ale poco prima del fischio d'inizio viene a sapere che a causa del cosiddetto "processo sulle plusvalenze fittizie" le sono stati decurtati 10 punti in classifica.