X Factor? Promette bene | ecco i numeri che lanciano questa edizione

(Di domenica 15 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (X) Buona partenza per X, lo storico format musicale in onda su Sky Uno e prodotto da Fremantle, giunto alla sua diciottesima. I dati relativi agli ascolti della prima puntata sono positivi: 3.6% di share medio con punte vicine al 4.5%. Giovedì sera davanti alla tv c'erano tantissimi giovani, com'è normale che sia se consideriamo il profilo della rete e il target. Al di là del datoco, la credibilità nell'ambiente degli addetti ai lavori per questo format sembra non subire battute d'arresto. Tra gli artisti lanciati negli anni spiccano Marco Mengoni, Francesca Michielin e naturalmente i Måneskin, arrivati secondi nel 2017.