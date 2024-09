VIDEO – Torino-Lecce 0-0 Serie A | gli highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024), matchquarta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata allo Stadio Olimpico Grande. NIENTE SCATTO –0-0 nella quarta giornata diA. Ilpoteva prendersi la testaclassifica, visti i pareggi di Inter e Juventus in attesa dell’Udinese, invece non va oltre il pari senza gol. Ilsfiora l’eurogol al 9?, con gran giocata di Nikola Krstovic e sinistro a un passo dal palo alla destra di Vanja Milinkovic-Savic. Al 35? si innesca invece Ante Rebic sulla sinistra, rientro e cross sul secondo palo dove Tete Morente da due passi non trova la porta. Le azioni sono tutte salentine, al 67? ancora scatenato Krstovic e sul suo mancino dal limite stavolta Milinkovic-Savic si oppone.