Tragedia durante la festa morto un bambino | è polemica per la decisione degli organizzatori

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 15 settembre 2024) Doveva essere un weekend di, ma si è trasformato inper la morte di un. E lafa discutere The show must go on anche davanti alla morte di undi 10 anni? È questa la domanda che sui social e i cittadini di Ozieri, in provincia di Sassari, si stanno ponendo ormai da diverse ore. Per molti cittadini la risposta era no. Pensiero diverso, invece, per gli, che hanno deciso di non fermare i festeggiamenti della Beata Vergine del Rimedio. Una scelta che ha portato all’indignazione di molti residenti. Il luogo della(Screenshot) – cityrumors.it“Vergogna, il pubblico dovrebbe disertare e dare un forte segnale alla famiglia“, il pensiero che circolava sui social e in città. Ma alla fine lanon si è fermata ed è stato confermato anche il concerto di Fedez.