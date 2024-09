Sempre al Tuo Fianco | anticipazioni seconda puntata di domenica 22 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2024) Le sei puntate dial Tuosono state dirette da Marco Pontecorvo con Gianluca Mazzella e per il primo essere chiamato a dirigere questa serie è stato come un segno del destino. Pontecorvo, infatti, era già stato il regista di Alfredino, la serie Sky che, mettendo in scena il dramma del piccolo Alfredo Rampi, raccontò proprio la nascita della Protezione Civile, qui protagonista assoluta. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.al Tuodi221×03 Cuori in Affanno. L’entusiasmo di Sara per il nuovo incarico viene minato dalle reazioni di Marina, che si infuria ancor di più con sua madre, e da quella di Renato che, deluso per essere stato soppiantato dalla sua compagna, mette in dubbio la loro relazione.