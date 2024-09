San Giorgio Ionico | il successo del premio Città delle Tagghjate Nei giorni scorsi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 15 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di San: Il giorno dopo la importante serata che ha visto celebrarsi la prima edizione delle sensazioni che restano sono quelle della felicità e della serenità. Siamo felici per la grande partecipazione di pubblico, onorati per la presenza di tanti rappresentantiistituzioni civili, militari e religiose, di tante personalità di cui la Puglia, la terra jonica e la comunità sangiorgese sono orgogliosi; sereni perché sappiamo di aver fatto il primo passo nella direzione di promuovere in maniera adeguata un posto dalla straordinaria bellezza e custode della storia e della identità della nostra comunità: il parco, appunto, e di averlo fatto nel migliore dei modi.