Roma | aggredisce coppia con ascia sulla Cassia arrestato per tentato omicidio

(Di domenica 15 settembre 2024) L’aggressioneviaLa scorsa sera, intorno alle 19:30, unadi fidanzati stava passeggiandovia, all’altezza del civico 700, quando è stata avvicinata da un uomo in evidente stato di alterazione alcolica. Senza alcun motivo apparente, l’uomo ha iniziato a insultarli. Dalle offese all’attacco con l’Dopo gli insulti, l’uomo ha rotto una bottiglia di vetro e ha cercato di aggredire la. Successivamente, ha impugnato un’e li ha rincorsi gridando “ti ammazzo”. L’intervento dei passanti e dei Carabinieri Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 112, mentre altri si sono recati alla vicina Stazione dei Carabinieri di via Vibo Mariano. I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a disarmare l’uomo e a metterlo in sicurezza.