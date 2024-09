Rivalutazione delle pensioni a rischio il piano del Governo | 37 miliardi da pagare ai cittadini

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 15 settembre 2024) La Corte Costituzionale potrebbe costringere ila restituire 37di euro ai, soprattutto pensionati con assegni alti. Due decisioniCorti dei Conti di Toscana e Campania hanno infatti rimandato alla Consulta la decisione sulla costituzionalità della norma che riduceva l’adeguamento all’inflazione per lepiù ricche. Nella manovra finanziaria per il 2024 questa idea aveva fatto risparmiare almoltissimi fondi utili per finanziare altre misure. L’esecutivo vorrebbe ripeterla anche nella legge di bilancio del 2025, anche se, dato che l’inflazione ha molto rallentato nell’ultimo anno, la sua efficacia sarebbe nettamente inferiore. Una sentenza sfavorevole potrebbe però non solo impedire l’introduzione di questa norma, ma stravolgere i piani per tutta la manovra.