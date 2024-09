Residenti esausti a Ostia Antica cittadini riaprono i ponticelli del Collettore Primario

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 settembre 2024) Sorpresa nella notte trae le Saline: ignotitransennati su via delAtto di forza per idie le Saline. Questa notte, ignoti avrebbero riaperto idi via del, che fungono da collegamento pedonale tra i due quartieri nell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. Una mossa che sarebbe stata dettata da mesi di attesa per una risposta istituzionale e soprattutto la paura di essere investiti, considerato come la strada che collega al supermercato di zona non possiede un marciapiede in ambo i lati.trae le Saline La situazione è stata scoperta alle prime ore dell’alba da Gaetano Di Staso (Ecoitaliasolidale in X Municipio), che sulla vicenda si era già esposto da diverse settimane.