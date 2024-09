Renga Nek il tour si chiude con quattro live al Teatro Arcimboldi di Milano

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo un lungoestivo, Francescoe Nek concludono icondate aldi, i bigliettie Nek saranno nuovamente insieme sul palco, in una serie diche li hanno portati a esibirsi in tutta Italia e che regaleranno al pubblicoindimenticabili concerti al TAMche concludono l’esperienza in due che li ha portati a partecipare all’ultimo Festival di Sanremo, a suonare nei teatri e nei festival all’aperto per due estati consecutive. I prezzi vanno dai 77 euro + prevendita della platea bassa ai 22 della galleria. Biglietti disponibili online.