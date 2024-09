Netanyahu | situazione in Libano cambierà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 17.41 Il premier israeliano, nell' incontro settimanale del governo, ha detto che laal confine settentrionale con il"non può continuare"."Richiede un cambiamento nell' equilibrio dei poteri" e Israele "farà tutto il necessario" per riportare i residenti sani e salvi nelle loro case, evacuate per gli attacchi di Hezbollah.ha aggiunto che gli Houthi "pagheranno un caro prezzo per ogni tentativo di farci del male". I ribelli yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico al centro d'Israele.