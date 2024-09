Movida a mano armata coltelli anche nelle tasche di minori

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) Non mancano i parcheggiatori abusivi, 19 quelli denunciati in poche ore. Il bilancio dei controlli dei Carabinieri in città Carabinieri in città, controlli per lanei quartieri del centro storico, Chiaia, Bagnoli, Posillipo, Vomero e Arenella. Il focus è sulle armidei più giovani ma i risultati spaziano tra molteplici reati e su varie fasce di età. Partiamo dalla mani armate. La prima è stata trovata a Chiaia e a nasconderla nei pantaloni era un ragazzino di appena 13 anni. Un piccolono di 11 centimetri, con una lama corta ma sufficientemente affilata per ferire gravemente. 18 anni, invece, l’età del giovane sorpreso in via Toledo con un coltello a serramanico dall’impugnatura curiosa, simile a quella di una pistola.