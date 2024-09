Morta Michaela DePrince | chi era la ballerina attivista che fuggì dalla guerra

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 15 settembre 2024) Lo scorso venerdì 13 settembre, a soli 29 anni, èMabinty. L’annuncio è stato dato con un post sul profilo Instagram della, dove non viene specificata la causa della prematura scomparsa.– fuggita ancora bambina da un paese dilaniato– fu paladina di inclusività e, da étoile del Boston Ballet, combatté per sconfiggere il razzismo nell’elitario mondo della danza classica., l’infanzia durante lanasce quasi 30 anni in Sierra Leone, un paese devastato da una cruentacivile, che le porta via il papà, ucciso dai ribelli del Fronte Unito Rivoluzionario. Pochi mesi dopo è la madre ad andar via, uccisa da una malattia.ha solo 3 anni e rimane sola con la sorellina. Affidata a uno zio violento che la vende in cambio di denaro ad un orfanotrofio.