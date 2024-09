Macché gossippare Un tempo erano ciane Con le ragazze si filava Ciao bro? No bona ugo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) "Anche una volta c’parole d’uso comune, che facevano sentire i partecipanti appartenenti a un gruppo. Alcune di queste espressioni si sono perse, altre hanno assunto un connotato diverso o sono diventate desuete". Racconta così Paolo Pranzini, ex dirigente in pensione e impegnato in progetti di volontariato per la comunicazione tra nuove e vecchie generazioni di cittadini. A 82 anni è un giovane fiorentino d’Anteguerra nato e cresciuto nel rione popolare del Pignone. Non c’gli smartphone, i divertimenti deitti, racconta Paolo,"il gioco del ‘Ciribè’ (consisteva colpire un bastone con un altro al fine di farlo volare più lontano dello sfidante) oppure la discesa del Monte Oliveto con i carretti.