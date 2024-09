Lo Spaesato con Teo Mammucari | quando in tv del people comedy show e borghi visitati

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 15 settembre 2024) Teoè pronto al debutto con “Lo”. Il nuovoracconta l’Italia attraverso la comicità partendo dai teatri storici di piccoli comuni. Un viaggio, attraverso ie l’incontro con le persone che vi abitano, ricco di umanità e risate. Scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata eandrà in onda. Teoconduce LoDopo aver vinto la prima edizione de ‘Il Cantante Mascherato‘, Teo Mammuccari ha preso parte a ‘L’Acchiappatalenti‘ ed è stato concorrente di ‘Ballando con le Stelle‘. Ora è alla guida di un programma innovativo dal titolo ‘Lo‘ che andrà in onda ogni lunedì sera a partire dal 16 settembre 2024 in prima serata su Rai2.