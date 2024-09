LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa cambierà 2 cyclors tra le due regate di oggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43schiera come sempre James Spithill e Francesco Bruni come timonieri, Andrea Tesei e Umbero Molineris come trimmer. 13.41 Anche Ineos Britannia conduce 2-0 nella semifinale contro gli svizzeri di Alinghi. 13.39 Alle 14.00affronterà American Magic in gara-3. La barca italiana è in vantaggio 2-0 nella serie. 13.38 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata delle semifinali diCup. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata diper le semifinali dellaCup, torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.