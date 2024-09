Lentigione primo test in trasferta | Prato esperto c’è da aspettarsi di tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Primastagionale ufficiale per ilche oggi alle 15 gioca al Lungobisenzio contro ilil secondo turno del campionato di Serie D. Ilha infatti esordito in casa contro ilcuoio ed anche ilturno di Coppa Italia contro il Crema è stato interno, così c’è curiosità nel vedere come la formazione di Stefano Cassani giocherà lontano da casa. Il, con un lungo passato in Serie C al punto che detiene il record dei campionati giocati nella terza categoria e pure qualche apparizione in Serie B, è squadra blasonata di grandi tradizioni. Ultimamente, in Serie D, è sempre partita con grandi speranze, per poi non riuscire a decollare. All’esordio ha espugnato Ravenna, con un po’ di fortuna, ma anche tanto carattere; nella gara odierna si presenta al gran completo. Il suo allenatore è Maurizio Ridolfi, enfant du pays.