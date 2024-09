La metà dei lavoratori era occupato in nero Attività sospesa dopo il controllo nel Nil

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Controlli in due cantieri da parte del Nil, il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Como. Gli accertamenti, in queste ultime ore, si sono concentrati su un cantiere di Lomazzo, dove sono in fase di realizzazione due villette. I militari hanno trovato al lavoro quattro imprese, due delle quali uscite indenni dalle verifiche, in quanto avevano ogni aspetto regolare. Diverso l’esito per le altre due. Nel primo caso sono stati trovati dueimpiegati insu due, mentre nel secondo caso due su quattro. Per questo, l’delle due imprese è stata immediatamente, in attesa che i datori di lavoro regolarizzino le posizioni contrattuale dei quattro operai. I carabinieri del Nil hanno inoltre contestato lacune nell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.