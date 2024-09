La giornata per il sostegno al clero Io parroco e cappellano in carcere | Ai giovani dico | studiate e lavorate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) "I cappellani rappresentano un raggio di luce nell’abisso di miseria che è il". Don Davide Besseghini è ildella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Candia Lomellina, che dipende dalla diocesi di Vercelli come le altre due che amministra, quelle dei Santi Vittorino, Pietro e Michele a Cozzo e quella di San Martino a Langosco. In più riveste il delicato ruolo dideldel capoluogo piemontese. "Un ruolo molto delicato – spiega – per cui sarebbe necessario un impegno a tempo pieno. Io invece posso dedicare qualche ora un paio di giorni alla settimana, anche se conto sulla collaborazione di due suore. Ilè il punto più basso di un’esistenza – continua don Davide – che spesso, oltre a privare della libertà, priva anche della dignità.