Iva Zanicchi gli ultimi mesi di Fausto Pinna | Non voleva più ascoltare cattive notizie andava avanti a morfina

(Di domenica 15 settembre 2024) Ivahanno avuto una lunga storia d’amore durata circa 40 anni, fino alla scomparsa del produttore musicale avvenuta nei primi giorni di agosto. Oggi vedremo la cantante tra gli ospiti della seconda puntata del weekend di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. A metà degli anni Ottanta l’aquila di Ligonchio, incontra il produttorein studio di registrazione durante la realizzazione dell’album Care Colleghe pubblicato nel 1987. Da quel momento i due non si sono più lasciati ed hanno intrapreso una lunga storia d’amore: la coppia che non è mai convolata a nozze ha vissuto e Lesmo, in Brianza ed era solita passare l’estate in Sardegna terra d’origine del discografico.