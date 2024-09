Iran 34 donne in sciopero della fame nel carcere di Evin a due anni dalla morte di Mahsa Amini e lo scoppio della protesta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Con un atto di sfida nei confronti delle autoritàRepubblica islamica sciita, 34detenute per ragioni politiche neldihanno iniziato unoper ricordare i duedall’inizio delle proteste divampate in tutto il paese dopo l’uccisione di, la 22enne curdaiana picchiata aper non aver indossato correttamente il velo. Lo ha reso noto la fondazione del Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi: “Oggi, 15 settembre 2024, 34 prigioniere politiche hanno iniziato unoper commemorare l’versario del movimento Donna, Vita, Libertà“. “Lo– fanno sapere le detenute – mira ad unirsi al popoloiano incontro le politiche repressive del governo”.