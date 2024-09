Inter occhio al reparto migliore | Juventus e Milan spaccano la Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) L’inatteso stop dellae la netta vittoria delnon stravolgono la classifica diA ma in casapermettono qualche riflessione in più prima della trasferta di Monza. Questione di gol. Il primo posto ora è alla portata di tre squadre, compresa quella di Inzaghi MONZA – In attesa che l’di Simone Inzaghi scenda in campo nel posticipo serale, laA dopo quattro giornate racconta già qualcosa di particolare. Ladi Thiago Motta è prima da imbattuta, pur avendo ottenuto due vittorie e due pareggi. Ildi Paulo Fonseca è ottava con appena una vittoria. Momentaneamente. Gli 8 punti dellae i 5 delsono arrivati in modo opposto. Il punto forte dellaè la difesa. La porta difesa dall’ex nerazzurro Michele Di Gregorio (3) e da Mattia Perin (1), dopo quattro partite, è ancora imbattuta.