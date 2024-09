Incubo peste suina e Blue tongue Confagricoltura invoca la Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Strategia vaccinale più estesa e massime azioni di biosicurezza per contenere la diffusione della. Lo chiedeBrescia, dopo l’ordinanza restrittiva arrivata venerdì, che ha esteso anche al Bresciano la zona di restrizione. Nove i Comuni che ricadono nella cosiddetta “area di buffer“, ossia Adro, Capriolo, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Paratico e Pontoglio. Una criticità che si aggiunge all’epidemia di, che per ora non ha colpito il Bresciano, ma che fa paura vista la concentrazione di allevamenti suinicoli. "Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo – afferma il presidente diBrescia Giovanni Garbelli –. Ora, come per la Psa, è necessario stare molto attenti e osservare scrupolosamente le regole e le prescrizioni anche per questa nuova epidemia che sta colpendo i nostri allevamenti.