In mediana solo uno fra Caponi e Tanasa

(Di domenica 15 settembre 2024) L’assortimento del reparto di centrocampo è fondamentale nell’economia di una squadra ed è proprio dalla cernierache transita la maggior parte dei palloni nell’arco dei novanta minuti. Ed ecco perché, nonostante la Pistoiese sia abile a sviluppare il gioco anche sulle corsie esterne, Giacomarro deciderà solamente all’ultimo quali giocatori inserire nel terzetto delle mezzali che comporranno il centrocampo arancione. Quello legato alla zone nevralgica del campo è di fatto il dubbio principale che il tecnico dell’Olandesina porterà con sé fino alle ore precedenti alla partita. Considerando Greselin come inamovibile, sia per caratteristiche tecniche che per stato di forma, sono in quattro a giocarsi due posti:, titolari all’esordio in campionato, Basanisi e Grilli.