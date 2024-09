Il web ci uccide servono più aiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Il bilancio dell’estate, per i commercianti, proviamo a vederlo in senso positivo. Ma non tutte le cose sono andate per il verso giusto". A parlare è il presidente provinciale di Confcommercio, Fausto Calabresi, che negli ultimi giorni si è confrontato ulteriormente con alcuni commercianti ascolani per fare il punto sulla stagione appena trascorsa e capire come intervenire in vista dell’autunno. Presidente, come archivia questi ultimi tre mesi? "Come al solito, c’è chi ha lavorato abbastanza e chi meno. Alcuni settori sono più trainanti, come ad esempio, il food e l’elettronica. Altri, invece, continuano ad essere in grave difficoltà: su tutti, l’abbigliamento. Capisco che si fa il possibile per ravvivare il centro storico, ma il problema principale per gli esercenti è rappresentato dalla concorrenza del web.