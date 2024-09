Il ritorno di Giannone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Torna in libreria Francesca, con l’ultimo lavoro Domani, domani (Nord). L’autrice– salentina di origini, ma legata alla nostra città dove ha curato la catalogazione dei trentamila volumi della Associazione Luigi Bernardi – sarà domani alle 18.30 alla libreria Coop Ambasciatori, in dialogo con Emanuela Giampaoli. In questo romanzo, che segue il fortunatissimo esordio narrativo con La portalettere,racconta della passione che prima unisce e poi divide un fratello e una sorella. Una storia che parla di decisioni prese ascoltando la mente o il cuore oppure tutti e due.