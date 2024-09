Il ministro risponde all’appello | Garantirò la continuità didattica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Trezzano chiama, il. L’appello lanciato sulle nostre pagine dai genitori di una quinta della scuola primaria Franceschi, che si è ritrovata quest’anno con tre insegnanti cambiati (tra cui uno di sostegno a un bambino autistico) è arrivato a destinazione. E Giuseppe Valditara tiene are alle famiglie sulle misure prese o in programma per garantire la. "In base a una norma da me fortemente voluta e contenuta nel decreto legge di luglio su sport, scuola, università e ricerca – spiega il– da quest’anno scolastico, a valere sul prossimo, le famiglie possono chiedere che venga confermato il docente precario di sostegno sullo stesso posto, laddove sia stato riscontrato un buon rapporto formativo e umano con il figlio con disabilità. Questo garantirà la".