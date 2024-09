Il libro Riscoprire il Pensiero forte di Kelsen per comprendere la crisi della democrazia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Può esistere lasenza i partiti? E possono esistere i partiti in assenza di comunità umane e ideali vive e attive? E che valore potranno avere i parlamenti in futuro se le organizzazioni partitiche hanno deciso di trascurare sistematicamente la funzionerappresentanza che è stata loro affidata? Si tratta di interrogativi che meritano risposte urgenti e – allo stesso tempo – riflessioni profonde. Alberto Cardillo, che tra le altre cose è il presidente per la provincia di Catania di Fratelli d’Italia, tenta di sciogliere la matassa evocando Hans(1881-1973), il teoricoreine rechtslehre, la «dottrina pura del diritto». Ovvero: il padre delle Corti costituzionali, del moderno parlamentarismo e dei principi che, dal dopoguerra in poi, regolano il diritto internazionale. Ilsu HansIlha per titolo