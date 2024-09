Highlights e gol Atalanta-Fiorentina 3-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium succede quasi tutto nella prima frazione di gioco con le difese piuttosto allegre, ma anche con grandi giocate offensive: ospiti in vantaggio con Martinez Quarta che è il più lesto a ribadire la palla in rete. Ma l’reagisce subito: Lookman pennella una palla straordinaria, Retegui di testa batte De Gea e fa 1-1. Ma il pareggio dura solamente qualche minuto visto che Moise Kean, tutto solo, trafigge Carnesecchi e riporta i viola in vantaggio. Sul finire del primo tempo però i ragazzi di Gasperini ribaltano tutto in quasi due minuti: prima de Ketelaere di testa fa 2-2, poi Lookman si inventa una gran giocata e fa 3-2.