Germania | evento incentrato su storie con la Cina tenuto a Berlino

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 set – (Xinhua) – Unculturale intitolato “Scritto nel cielo: la mia storia con la” si e’ieri aper celebrare il prossimo 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Hanno partecipato all’funzionari dell’ambasciata cinese in, il Centro per l’educazione e la cooperazione linguistica del ministero dell’Istruzione cinese, e l’Associazione delle societa’ sino-tedesche. Tra i quasi 200 partecipanti c’erano anche insegnanti e studenti del Coro cinese Burg die varie scuole e universita’. Durante l’, il Coro cinese Burg diha eseguito diversi brani classici, tra cui “Verso la nuvola” e “Fiore di gelsomino”, sia in cinese che in tedesco. Tutti i presenti hanno anche guardato un videomessaggio speciale inviato dagli astronauti della Shenzhou-18 dalla stazione spaziale.