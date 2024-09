Fermate 350 persone in una sera | Infrazioni che causano tragedie Così proteggiamo la collettività

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Poteva andare peggio, ma anche molto meglio per gli automobilisti. In gran parte responsabili, ma non sono mancate le eccezioni dovute agli eccessi. Il bilancio della prima notte di controlli, quella tra venerdì e sabato, sebbene ancora parziale è già abbastanza significativo. Le 22 pattuglie partecipanti hanno fermato complessivamente 350per sottoporle ad accertamenti. Sono 8 quelle risultate alla guida in stato di ebbrezza, con le due prove dell’etilometro a distanza ravvicinata, mentre 2 sono state sorprese alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Non sono mancate altre irregolarità: 4 veicoli circolavano liberamente pur non essendo coperti da assicurazione, altri 3 sono stati sottoposti a fermo amministrativo per irregolarità relative alla sicurezza. In tutto sono state elevate sanzioni per oltre 50mila euro.