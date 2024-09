Draghi l’Europa e la necessità di un mito fondante che vada oltre l’economia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Voce dal sen fuggita più ritirar non vale è ormai quello che Marioha detto è stato detto, e non in un luogo qualsiasi, néè uno qualsiasi. Ha detto, in estrema sintesi, checosì com’è non va bene; e se non cambia, muore. E siccome la malattia è di quelle mortali, occorrono non pannicelli caldi ma medicine forti e risolutive. Per esempio, 800 miliardi l’anno d’investimenti. Certo è chedi economia se ne intende, e spero gli diano retta, e scuciano i miliardi. Cerco di capire: se uno investe 800 miliardi e ne ricava 900, è un guadagno; se non ci ricava niente, è uno sperpero. Spero cheintenda investimento e non spreco. Cosa manca, al, secondo lui? Che è vecchia, lenta, impacciata e superata, con tutte le loro contraddizioni, da economie vivaci quali sono quelle di Usa e Cina; e l’India è all’orizzonte.