De Laurentiis mantiene la promessa fatta a Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha mantenuto laad Antonio, rafforzando la squadra con un grande colpo. Aurelio De, presidente del Napoli, non ha semplicemente ingaggiato uno dei migliori allenatori in circolazione, ma ha puntato tutto su Antoniocome la figura ideale per riportare gli azzurri ai vertici della classifica, dopo una stagione deludente. La scelta dinon è stata una mossa di facciata per placare i tifosi, ma un’operazione strategica per rilanciare il club. Le promesse mantenute: Lukaku e McTominay Dopo aver ingaggiato, Deha lavorato duramente per soddisfare le richieste del tecnico anche sul mercato. Tra queste, oltre al desiderio di portare Romelu Lukaku a Napoli,aveva chiesto espressamente Scott McTominay, un giocatore che riteneva cruciale per rafforzare il centrocampo.