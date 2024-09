Coppa Davis l’Italia batte anche l’Olanda e vola a Malaga da prima del girone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Si chiude in festa la settimana della fase a gironi diper l’Italtennis, che nell’ultima giornata sconfiggee si prende il primo posto in classifica verso il sorteggio dei quarti di finale delle Finals di, in programma dal 19 al 24 novembre. Con l’ufficialità della qualificazione già arrivata con 24 ore di anticipo grazie al successo del Brasile sul Belgio, quest’oggi gli uomini di capitan Filippondri erano chiamati a scendere in campo per mettere in ghiaccio laposizione nelA.