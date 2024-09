Benevento 44enne trovato ferito e sanguinante in Piazza Vari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè stato ridalla Polizia di Stato e dal 118 in, a, nel corso della nottata appena trascorsa. Trasportato in ospedale per le cure del caso, le ferite sono state suturate e con ogni probabilità l’uomo sarà dimesso in giornata. La Polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto. L’uomo, che è sempre stato cosciente, ha negato di essere stato accoltellato, come una prima ricostruzione dei fatti sembrava accreditare, ed ha indicato la causa delle ferite riportate in alcuni cocci di bottiglia in cui sarebbe inciampato. La Polizia sta visionando i filmati delle telecamere della zona, cuore della movida beneventana, anche per appurare se i fatti sono accaduti proprio in piazzettao in una delle stradine circostanti.