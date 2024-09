Antonino sugli scontri con Belen e il dramma del passato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 15 settembre 2024) Come aveva annunciato a La Vita in Diretta, Nunzia De Girolamo ieri sera ha ospitatoSpinalbese a Ciao Maschio. L’ex gieffino ha ha parlato della scomparsa di suo padre, ma anche del rapporto altalenante conRodriguez. Spinalbese ha spiegato che lui e la sua ex sono molto lunatici e quindi spesso discutono.ha poi rivelato di essere fidanzato con una ragazza più giovane di lui. “Inho cercato mio padre in molte figure, poi ho capito che non era una cosa giusta. Ho sempre avuto donne più grandi di me, non credo sia un caso.ha undici anni più di me. Adesso non è così, sbagliando si impara. adesso infatti sto con una ragazza più piccola di me.è lunatica, ma anche io, tutti e due non siamo male. Adesso io ne parlo in maniera divertente e ci rido e ci scherzo su, ma innon è stato divertente per nulla.