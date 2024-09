V nera ieri il cda Continuano i rapporti con le aziende del territorio Budget da 25 milioni approvato E partnership con la Bonfiglioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)mattina si è tenuta una riunione del consiglio di amministrazione della Virtus che hailper la stagione che ufficialmente si apre sabato 21 settembre con la SuperCoppa. La cifra deliberata si aggira attorno ai 25di euro, e di fatto è già coperta dai ricavi. Si tratta di un passaggio importante che precede un altro incontro del cda che si terrà a fine mese dove sarà elaborato il bilancio che sarà poidall’assemblea dei soci a metà ottobre. In quella sede sarà anche definito il nuovo consiglio di amministrazione che, in realtà, sarà una conferma con il presidente Massimo Zanetti che resterà al suo posto, così come il ceo Luca Baraldi e il consigliere Marco Preti del socio di minoranza Carlo Gherardi.