Stipendi di dicembre più alti | chi potrebbe ricevere il contributo una tantum

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Governo starebbe valutando un aumento unadeglie delle pensioni di alcuni cittadini a. Non si tratta di un nuovo bonus, ma di un anticipo di risorse che dovrebbero comunque andare a questi lavoratori e pensionati, ma a partire dal gennaio 2025. In questo modo l’esecutivo punta a ottenere due risultati. Da una parte crea un incentivo alle spese natalizie, ulteriore alla tredicesima che i lavoratori dipendenti e i pensionati ricevono, in modo da sostenere i consumi in un momento in cui le famiglie italiane tendono a spendere di più. Dall’altra anticipa al 2024 alcuni miliardi di spesa che altrimenti andrebbe a bilancio il prossimo anno finendo per appesantire la manovra finanziaria.