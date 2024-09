Sport in tv sabato 14 settembre | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,142024. Tantissimida seguire, a partire dai campionati di calcio che tornano protagonisti dopo la pausa per le Nazionali. Serie A, Serie B, Serie C, ma anche le big estere del pallone. Poi tanto tennis tra Coppa Davis e i tornei del circuito WTA. La F1 fa tappa a Baku dopo il successo di Leclerc a Monza, mentre la Diamond League di atletica leggera vive le sue fasi finali a Bruxelles. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv14digliFace.