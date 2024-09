Si spoglia nudo davanti ad una scuola in provincia di Latina | denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) A Gaeta, i Carabinieri della locale Tenenza hannoun uomo di 38 anni per atti osceni in luogo pubblico. L’indagine è stata avviata dopo un episodio avvenuto a giugno, quando l’uomo si era denudato nei pressi di un istituto scolastico frequentato da numerosi studenti. L’episodio e l’indagine Lo scorso giugno, l’uomo aveva improvvisamente compiuto atti osceni in una zona frequentata da giovani, scatenando preoccupazione tra i presenti. Grazie a una puntuale attività investigativa, i Carabinieri sono riusciti a identificarlo e a deferirlo alla Autorità Giudiziaria. La denuncia L’uomo, originario di Gaeta, è stato formalmentee ora dovrà affrontare le conseguenze legali del suo gesto. L'articolo Siad unaindiproviene da Dayitalianews.