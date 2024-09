Si chiude la ‘Vetrina della danza’ Sul palco l’’urlo’ di Simone Benini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Giornata finale, oggi,Vetrinagiovane danza d’autore, nell’ambito del Festival ’Ammutinamenti’ di Ravenna. Si inizia nel pomeriggio con due performance (dalle ore 17.30, Teatro Rasi in via di Roma). Kama, lavoro di Gianni Notarnicola, è un gioco, che ruota attorno alle maniere, i modi, gli stereotipi, come parlare, come muoversi e atteggiarsi. Talvolta un esperimento per capire fino a che punto si possa aggiungere o sottrarre per esprimere qualcosa o se stessi. A seguire, il lavoro di Eliana Stragapede che con Amae si interroga sul bisogno di co-dipendenza nelle relazioni umane indagando il desiderio di essere amati passivamente, cercando l’indulgenza dell’altro. Prendendo spunto da esperienze personali, il desiderio è quello di approfondire il comune denominatore alla base di qualsiasi relazione umana.