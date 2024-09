Sangiuliano Cacciari sbotta con Gruber | Con tutte le tragedie che abbiamo è incredibile che si perda tempo con queste vicenduole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “È davverocome si vada avanti a perderenel parlare di questi fatterelli conleche, dalla crisi economica al debito di 3mila miliardi che dovremmo affrontare con le prossime manovre. Ma come si può perderea parlare dicose? Cerchiamo di avere un senso della misura. Non è possibile trovare le prime pagine dei giornali bloccate sulle vicende di”. È lo sfogo del filosofo Massimo, ospite di Otto e mezzo (La), sulla vicenda-Boccia riguardo alla quale ha un fitto botta e risposta con la conduttrice Lilli. “Fatterelli del genere sono già successi in passato – osserva– e la qualità di questo ceto politico mi pare di giorno in giorno più evidente.