San Siro non è ristrutturabile Tutti contro il sindaco Giuseppe Sala

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – I due stadi di Rozzano e San Donato per Inter e Milan non si faranno più. Si torna al vecchio progetto del 2019 di realizzare una nuova arena nelle vicinanze di San. È questo l’esito dell’inavvenuto questa mattina tra il primo cittadino milanese,, e i vertici di Inter e Milan. Le due squadre hanno svolto lunghe analisi di fattibilità tecnico-economica rispetto all’ipotesi di ristrutturare il Meazza, ma la conclusione è stata che l’arena “non è, o per lo meno a costi accessibili” ha affermato il, dopo la riunione a Palazzo Marino. Le squadre “non considerano l’ipotesi Sanfattibile” a differenza di come si era pensato negli ultimi mesi e la proposta che è tornata sulla cresta dell’onda “è di tornare all’idea di un nuovo stadio nell’area del Meazza”.