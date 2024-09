Rossella Brescia a Verissimo parla per la prima volta della fine della relazione con Luciano Cannito | Ho fatto di tutto per salvare il rapporto ma lui…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 14 settembre 2024) Ai microfoni di. La ballerina e coreografa hato per larottura condopo circa 20 anni d’amore. Le parole: Io avevoun post senza scrivere tante cose. Avevo scelto una canzone che aveva cantato Lil Jolie ad amici ed era di Cocciante. “Quando finisce un amore senza un motivo e una ragione” perché per me è stato così. Però poi ho imparato con il tempo che bisogna anche rispettare la sincerità dei sentimenti. Perché i sentimenti ci danno il senso di libertà. Possiamo amare chiunque e come ci pare. Evidentemente se per lui erano cambiati i sentimenti non Bologna neanche colpevolizzarlo. Non c’è una terza persona. Lui continua a dirmi che mi amerà per tutta la vita ma in un altro modo Come potrebbe amare sua sorella, sua figlia ecco.