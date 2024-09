Risultati Serie C Girone B | tris Spal sorprendente Vis Pesaro Milan in caduta libera | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Ha faticato non poco la Visper avere ragione del Pontedera ma alla fine se ne è sbarazzata con un 2-0 che le vale una notte al secondo posto dietro l’Entella aspettando le gare di Pescara e Gubbio domani. Autorevole la Torres che passa per 0-1 sul campo del Campobasso (complice anche la superiorità numerica per gran parte della gara), mentre ladell’immortale Antenucci passa con autorità sul campo del Sestri Levante (1-3). Affonda sia inche nel gioco ilFuturo sconfitto in casa per 0-2 dall’Ascoli.